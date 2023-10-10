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Дидье Дешам высказался о будущем Поля Погба в сборной Франции

Дидье Дешам высказался о будущем Поля Погба в сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал будущее полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба в национальной команде.

«Аллегри переживает за Поля, как и я. В последнее время на его голову свалилось много всего. Он оказался в сложной ситуации. Погба будет защищать свои права. Ему придётся защищаться, но это долгая процедура. Не знаю, что будет завтра, но очень грустно от того, что с ним происходит.

Я не собираюсь занимать категорическую позицию. Я не знаю, каким будет его будущее, но процесс займёт время. Надеюсь, что он снова обретёт улыбку», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 30-летний Погба может быть дисквалифицирован за допинг на срок от двух до четырёх лет.

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