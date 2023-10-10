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Дешам: Мбаппе сейчас находится не в лучшей форме

Дешам: Мбаппе сейчас находится не в лучшей форме
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о нынешнем состоянии звёздного нападающего Килиана Мбаппе.

«Он сейчас находится не в лучшей форме, у игроков такого статуса это всегда сразу заметно. По поводу тех моментов, что он имел в воскресном матче — он всё прекрасно знает. Всё равно он был хорош, особенно во втором тайме, он был мобилен и старался.

Всё, что он пережил минувшим летом, весь этот ритм игр через каждые три дня — оправдывают не лучшую форму Мбаппе. Главное — он улыбается, он счастлив быть там», — заявил Дешам на пресс-конференции.

Во время октябрьского перерыва на игры сборных Франция 13 октября сыграет с Нидерландами, а 17 октября с Шотландией. Первый матч пройдёт в рамках квалификации на Евро-2024, а второй будет иметь статус товарищеского.

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