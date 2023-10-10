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В РФС рассказали, какие товарищеские матчи сборной России шли в зачёт рейтинга ФИФА

В РФС рассказали, какие товарищеские матчи сборной России шли в зачёт рейтинга ФИФА
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В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, какие товарищеские матчи сборной России с момента отстранения от международных турниров шли в зачёт рейтинга ФИФА. Так, в зачёт пошли матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном и Таджикистаном, а вот игры с Киргизией, Египтом и Катаром — не имели влияния на рейтинг ФИФА.

«В зачёт рейтинга ФИФА шли все товарищеские матчи сборной за этот период, кроме игр с Киргизией, Египтом и Катаром», – сказали корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру в службе коммуникаций РФС.

Отметим, что в ближайшее время сборная России проведёт товарищеские игры с Камеруном и Кенией. Российская национальная команда, как и клубы РПЛ, отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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