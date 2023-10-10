Карпин: надеюсь сыграть со сборной на чемпионате мира. А если завтра СВО закончится?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что надеется сыграть с национальной командой на чемпионате мира по футболу.

«Верю ли я, что ещё сыграю со сборной России на чемпионате мира? А если завтра СВО закончится? Так что надеюсь. Вы не надеетесь? А я питаю надежды», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборные России и все отечественные команды от соревнований под своей эгидой. После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией, Египтом и Катаром.

Отметим, что в ближайшее время национальная команда проведёт товарищеские игры с Камеруном и Кенией.