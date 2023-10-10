«Салернитана» намерена уволить Соузу и назначить на его место Филиппо Индзаги

В ближайшие часы руководство «Салернитаны» планирует отправить в отставку главного тренера команды Паулу Соузу и назначить вместо него Филиппо Индзаги. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, Индзаги согласился возглавить клуб из Салерно и заключить с ним трудовое соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Напомним, последним местом работы итальянского специалиста является «Реджина», выступающая в Серии В.

После восьми матчей чемпионата Италии «Салернитана» набрала три очка и на текущий момент располагается на 19-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. В следующем туре команда из Салерно примет на домашнем стадионе «Кальяри». В последних пяти играх Серии А команда Соузы потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.