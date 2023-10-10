Экс-вратарь «Реала» Касильяс отказался от идеи возглавить Федерацию футбола Испании

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс отказался от идеи стать главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«В своё время я баллотировался на этот пост, но сейчас решил, что не буду делать это вновь. Всё, чем занимается RFEF, это не то, что я ценю», — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Напомним, Касильяс выдвигал свою кандидатуру на пост главы Королевской испанской футбольной федерации в 2020 году, однако отказался от участия в выборах после начала коронавирусной пандемии. В тот период бывший вратарь объяснял это решение тяжёлой социальной и экономической ситуацией, а также собственным состоянием здоровья. В итоге на выборах 2020 года победу одержал Луис Рубиалес, минувшим летом оказавшийся в центре скандала, связанного с его поцелуем футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо.

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