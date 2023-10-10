«Абаскаль опять не угадал с составом». Бубнов — о матче «Спартака» с ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:2).

«Игра держала в напряжении с первой и до последней минуты. Дерби должно быть именно таким. В целом футболисты ЦСКА смотрелись довольно неплохо, а вот Абаскаль опять не угадал с составом.

Тренер красно-белых признал неправильный выбор футболистов заменами, убрав всю середину поля. Непонятно, почему появляется в стартовом составе Мозес. Нигериец находится в откровенно плохой физической форме. Бонгонда также полностью выпал из игры, будто его не было на поле, а Мартинс ошибся в простой ситуации, что привело к пропущенному мячу.

Всех этих игроков нужно было менять сразу после перерыва. Вышедшие на замену футболисты выглядели не сильно лучше. Единственное, они были посвежее, что позволило «Спартаку» устроить финишный штурм ворот ЦСКА. Светлое пятно хозяев в основное время — это Промес. Квинси выгодно выделялся на общем фоне игроков красно-белых. Команде катастрофически не хватало центрального форварда.

Злую шутку с армейцами сыграли вынужденные замены. Если бы не повреждения игроков, то неизвестно, как могла бы завершиться эта встреча. В первом тайме команда Федотова смотрелась немного лучше за счёт преимущества в середине поля. Все полузащитники одинаково хорошо играли и в обороне, и в атаке, создавая плотность», — приводит слова Бубнова Sportbox.