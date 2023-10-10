Бухаров: Бердыев пришёл в «Ростов» и сказал, что будем играть в ЛЧ. Слово сдержал

Бывший нападающий «Ростова» Александр Бухаров высказался о работе под руководством известного российского специалиста Курбана Бердыева.

«До прихода Бердыева в «Ростове» была разруха. Курбан Бекиевич не только тренировочный процесс выстраивал, всю структуру клуба он поднимал. Было сразу уже понятно после его назначения, что у нас будет хорошая экипировка, будут вовремя платить зарплату.

Помню, находился на базе шесть месяцев без зарплаты: сидим с Торбинским, едим шаурму, записываем видосики, что нам деньги не дают. Пришёл Курбан Бекиевич, начали под него сразу выделять финансирование. И сразу сказал: «Мы будем играть в Лиге чемпионов». Слово сдержал, и быстро.

Определённо, Бердыев — лучший тренер в моей карьере. Я бы закончил в 25 лет ещё после «Зенита», если бы не он. После «Зенита» я поехал в «Анжи» — в команду, которая на последнем месте шла. Тяжело там было перезагрузиться из-за этого. Потолстел там. Отправился в «Ростов» уже доигрывать, по сути, по приглашению Рыскина. Других вариантов даже не было. Но произошло чудо — пришёл Курбан Бекиевич. Он поднял меня до уровня сборной снова.

Бердыев к каждому игроку скрупулёзно подходит. Для него точно мелочей не бывает. Когда он пришёл в «Ростов», сразу заставил меня сбросить вес. С этим на протяжении всей карьеры у меня были трудности. А у Бекиевича всегда ко мне были жёсткие требования на этот счёт», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».