Валерий Газзаев: уверен, что и в Азии найдутся противники перехода России

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию после отмены решения УЕФА о допуске сборных не старше 17 лет к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«В этой ситуации следует сконцентрироваться на проведении своих собственных соревнований внутри России. Говорю сейчас не только о футболе, но и обо всём спорте в целом. Необходимо глобальное и справедливое решение с участием международных федераций. Наша страна всегда являлась конкурентоспособной на всех турнирах. Убеждён, что эту инициативу разделят многие страны: вспомните, как некогда в мире был опыт проведения Игр доброй воли.

Если говорить о переходе в Азию, разговоры об этом ходят достаточно давно, но я уверен, что и там найдутся противники перехода России», — приводит слова Газзаева «RT на русском».