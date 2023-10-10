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Валерий Газзаев: уверен, что и в Азии найдутся противники перехода России

Валерий Газзаев: уверен, что и в Азии найдутся противники перехода России
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Известный тренер Валерий Газзаев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию после отмены решения УЕФА о допуске сборных не старше 17 лет к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«В этой ситуации следует сконцентрироваться на проведении своих собственных соревнований внутри России. Говорю сейчас не только о футболе, но и обо всём спорте в целом. Необходимо глобальное и справедливое решение с участием международных федераций. Наша страна всегда являлась конкурентоспособной на всех турнирах. Убеждён, что эту инициативу разделят многие страны: вспомните, как некогда в мире был опыт проведения Игр доброй воли.

Если говорить о переходе в Азию, разговоры об этом ходят достаточно давно, но я уверен, что и там найдутся противники перехода России», — приводит слова Газзаева «RT на русском».

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