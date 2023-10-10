Рэмси рассказал, почему в подростковом возрасте выбрал «Арсенал» вместо «МЮ»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси рассказал, почему выбрал «канониров», несмотря на предложение от «Манчестер Юнайтед», где во главе стоял Алекс Фергюсон.

«Я всегда был болельщиком «Кардиффа», но мой отец был фанатом «Манчестер Юнайтед», и я довольно много смотрел матчей этих команд. Это было странное время в моей жизни: две команды, за которыми я так много наблюдал в детстве, проявили ко мне интерес. Я несколько раз разговаривал с обоими менеджерами по телефону. Мне было 17 лет, и я получал голосовые сообщения от Фергюсона и Арсена Венгера! Это было безумие.

«Арсенал» показался мне правильным решением. Я помню, как в первый день пришёл на тренировку и увидел Коло Туре, Сеска Фабрегаса, Эммануэля Адебайора, Уильяма Галласа… Мне пришлось ущипнуть себя. Я подумал: «Что за чёрт? Что я здесь делаю?» Это было захватывающее время для меня», — приводит слова Рэмси FourFourTwo.

В 2008 году Рэмси в 17 лет показывал отличную игру за «Кардифф Сити» и являлся одним из самых разрекламированных молодых игроков в Англии. Именно поэтому за него боролись Фергюсон и Венгер. Удача легла на сторону тренера лондонцев.

В том сезоне «красные дьяволы» только что стали чемпионами АПЛ благодаря молодой команде, в которую входили Уэйн Руни и Криштиану Роналду. Однако Аарон связал свою карьеру с «Арсеналом», где провёл 11 лет, сыграл 369 матчей, забил 64 мяча и отдал 66 голевых передач. В составе «канониров» он трижды выиграл Кубок Англии.

На данный момент валлиец выступает за родной «Кардифф» в Чемпионшипе и помогает команде попасть в АПЛ.