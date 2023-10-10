Евгений Алдонин: считаю, что переход РФС в Азию — это утопия

Бывший футболист Евгений Алдонин высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию после отмены решения УЕФА о допуске сборных не старше 17 лет к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«Считаю, что переход РФС в Азию — это утопия. Легко об этом говорить, но реализовать будет значительно труднее. Поймите, там тоже не будет весомых гарантий для нас, в том числе для отбора и участия в чемпионате мира», — приводит слова Алдонина «RT на русском».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Сегодня, 10 октября, это решение было отменено.