Форвард «Торпедо» Рейна высказался о сравнении с Фарфаном

Нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна высказался о сравнении с перуанским футболистом Джефферсоном Фарфаном.

«Меня сравнивали с Фарфаном? Да, было. В медиа часто писали обо мне, говорили, что у меня большой талант и всё такое. Нас с Фарфаном многое связывает. У нас один агент, я начинал играть в сборной, когда он был её лидером, Джефферсон знал обо мне и моём таланте, мы вместе летали в сборную из Европы на одном самолёте.

Даже встречался с племянницей Фарфана Валерией Роджеро? Да. Мне было 18 лет. Мы встречались с ней пять лет, но всё закончилось. Ничего плохого не могу сказать: она поддерживала меня, поехала со мной в Австрию, когда позвал «Зальцбург», — приводит слова Рейны Sports.ru.