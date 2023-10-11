Бухаров: Лусио — гадкий защитник. Как-то раз ушёл в синяках после игры с ним

Бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Александр Бухаров назвал защитника, против которого было сложно играть.

«С кем сложнее всего было играть в матчах сборной и еврокубковых противостояниях? С итальянскими командами. Для меня всегда сложно было играть против сильных, габаритных защитников. В «Интере» был гадкий центральный игрок обороны — Лусио, ушёл в синяках от него. Он прямо запинал меня, такой жёсткий был.

Чтобы прямо ещё кто-то из соперников запомнился, не могу сказать. Я ведь против Пике играл. В домашнем матче с «Барселоной» у меня были моменты. И я бы не сказал, что Пике — сильный защитник.

А из тех, с кем играл за одну команду… в «Зените» мне Ломбертс нравился, в «Рубине» — Навас», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».