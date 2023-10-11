Бухаров: в Манчестере от «Ростова» офигели. Не думали, что наша команда так сильна

Бывший нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился воспоминаниями от двухматчевого противостояния с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы — 2016/2017. Тогда дончане в упорной борьбе не смогли пройти английскую команду (1:2 по сумме двух матчей).

«Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» я хорошо себя чувствовал. Готовился спокойно в закрытом пространстве. И после сборов в хорошей форме подходил к плей-офф ЛЕ. Сперва «Спарту» обыграли в 1/16 финала и вышли на «МЮ». С ними было тяжело играть. Их тогда Моуринью тренировал, и они прекрасно играли в обороне.

И я чётко помню тот гол в ворота «Манчестера». У меня до этого был день рождения. Подарок себе сделал, получается. Очень хотел забить во втором тайме. Вижу, Азмун уже начал разминаться, и думаю: «Пожалуйста, Бекиевич, дай мне ещё пять минут». В итоге забиваю, и меня меняют минут через 10.

После этой игры у нас был матч в чемпионате. Мне сказали перед игрой, что я не сыграю, чтобы с «Манчестером» на выезде в основе выйти. В итоге приезжаем в Англию, а ставят Азмуна. Я такой: «Зачем вы это делаете?». Азмун причём матч провалил, а я вышел на 10 минут в конце — был у меня момент даже.

Мы могли проходить дальше, если бы мы были чуть более уверены в себе. В «Манчестере» же офигели от нас: не думали, что «Ростов» настолько силён», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».