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Российский футболист из США рассказал, зачем уехал в чемпионат Гибралтара

Российский футболист из США рассказал, зачем уехал в чемпионат Гибралтара
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Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал, почему перешёл в чемпионат Гибралтара.

«Был бы не против продолжать в Штатах. В августе мне исполнилось 24 года, в дивизионе выше я не оказался. Значит пора пробовать что-то новое. Мог бы остаться «Мичиган Старс», а зимой сменить клуб внутри лиги, но это было бы то же самое. А я бы хотел какого-то развития. И задумался о Европе», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичиганы» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тыс.

В прошлом сезоне Шмелёв сыграл 12 матче во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. В нынешнем россиянин провёл 5 игр, но результативными действиями не отметился.

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