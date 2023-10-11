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Бышовец: постоянные переходы из «Спартака» в ЦСКА — проблемы клубного патриотизма в РПЛ

Бышовец: постоянные переходы из «Спартака» в ЦСКА — проблемы клубного патриотизма в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал игру и летние трансферы бело-голубых, а также оценил текущую трансферную политику клубов Российской Премьер-Лиги, отметив московские «Спартак» и ЦСКА.

«Оценивать игру новичков можно и без упоминания количества сыгранных матчей. Футболисты, переезжая в другую страну, оказываются в непривычном состоянии. Сейчас клуб сделал ставку на иностранцев из Южной Америки. Конечно, сложно переходить из одной обстановки в другую. Должно ещё пройти время, чтобы команда полностью сыгралась и начала показывать цельный рисунок игры.

К сожалению, в некоторой мере мы недооцениваем отечественных тренеров, а зарубежных специалистов переоцениваем. Да, нашему футболу не хватает многого. В том числе клубного патриотизма. Постоянные переходы из «Спартака» в ЦСКА и другие трансферы между принципиальными соперниками свидетельствуют о том, что с клубным патриотизмом сейчас проблемы», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

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