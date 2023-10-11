Россиянин в чемпионате Гибралтара рассказал, что все команды играют на одном стадионе

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал, что в Гибралтаре все команды играют на одном стадионе.

«Откуда в чемпионате Гибралтара 12 клубов и где они все играют? На одном стадионе – покрытие хорошее, но синтетика! Всего есть четыре поля, на них и кипит вся футбольная жизнь страны. Люди более-менее ходят, но забитых трибун не помню.

Ещё тут нет клубных автобусов. Либо я их просто не видел. Футболисты или приходят на стадион пешком или приезжают из Испании, или на минивэне.

Играются ли матчи один за другим? Так тоже бывает. Мы даже иногда играем в середине недели, чтобы времени на всех хватило. А ведь ещё есть и детские клубы, им ведь тоже где-то надо тренироваться. Мы, например, иногда даже делаем это в Испании. А некоторые клубы в основном так и делают. Места-то не хватает», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.