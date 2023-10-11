Россиянин в чемпионате Гибралтара: с детства за ЦСКА, также слежу за Карпиным

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал, что следит за российским футболом.

«Слежу ли за российским футболом? Более-менее посматриваю. С детства я за ЦСКА, мне папа футболку давным-давно подарил. Также нравится «Ростов» из-за Валерия Карпина, слежу за ним как за тренером очень давно. Ещё, конечно, переживаю за «Акрон» – всё-таки клуб из родного города. Очень нравится этот проект, интересуюсь им с самого начала. Очень круто они повыкидывали московские клубы в Кубке России. Если в итоге поднимутся в РПЛ, это будет круто.

Иногда смотрю Медиалигу, хотя это больше шоу, чем футбол. Но это интересно. Кстати, это помогает поддерживать русский язык – как и просмотры фильмов и сериалов, а также прослушивание музыки. Потому что в Штатах я по-русски говорю только с мамой», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.