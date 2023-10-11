Бухаров: пришёл с перевесом в 300 граммов к Бердыеву и слышу: «Пошёл в дубль!»

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров рассказал, насколько жёсткие требования к игрокам команды были у бывшего главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева, приведя в пример ситуация со своим перевесом.

«Приведу в пример одну ситуацию. Как-то раз приехал из отпуска с весом в 90 кило, тогда в «Рубине» был. Бердыев сразу говорит: «Завтра должен весить 89,5». Я делаю этот вес, а он потом говорит, что я уже до 89 сбросить должен. Отвечаю ему: «Ну, вы серьёзно, что ли? Я уже не ем ничего». Ему всё равно. Я прихожу на следующий день с весом на 300 граммов больше и слышу от него: «Пошёл на хрен в дубль». Две недели я тренировался с дублем в итоге. Сам факт, даже если невозможно что-то сделать, он требует», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».

Напомним, Бухаров завершил профессиональную игровую карьеру в июле 2019 года. Его последним клубом стал именно «Рубин». Также на своём профессиональном пути бывший нападающий успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».