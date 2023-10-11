Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бухаров: я не хотел перехода в «Зенит». Объяснили, что надо ехать — уже не мог заднюю дать

Бухаров: я не хотел перехода в «Зенит». Объяснили, что надо ехать — уже не мог заднюю дать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров рассказал, что не сильно хотел переходить в санкт-петербургский «Зенит», а также поделился подробностями данного трансфера.

«Раньше слышали, что я не хотел переходить в «Зенит»? Но на тот момент так сложились обстоятельства. Я забил четыре мяча всего и понимал как‑то внутренне, что мне надо делать шаг вперёд. Получаю такое предложение. «Рубин», в свою очередь, не против того, чтобы заработать на мне деньги и продать меня.

Во время переговоров я очень долго думал над переходом — всё же в новую команду идти не так просто. Вариант с «Вольфсбургом» отпал, остался вариант с «Зенитом». И в какой‑то момент я сказал: «Нет, всё, я не перехожу». Мне объяснили, что надо ехать всё же, так как уже договорились. Я уже не мог заднюю дать», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Бухаров: Мутко правда хотел уволить Черчесова из сборной из-за неудач в товарищеских играх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android