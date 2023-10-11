Российский футболист с американским гражданством назвал плюсы и минусы США

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв, имеющий американское гражданство, назвал плюсы и минусы США.

«Прямо сейчас разобщённое общество: многие не находят точки соприкосновения, согласия или компромисса – и даже перестают общаться. Часты случаи, когда люди теряют друзей, когда узнают, что они проголосовали не так, как ты. Какие ещё минусы в США? Рост расходов: в некоторых штатах становится слишком дорого жить, а ведь, кроме питания и проживания, надо помнить про медицину и образование. Ну и третье – наверное, транспорт.

Скажу так: как гражданин США я всё равно вижу больше плюсов, Аляска – мой дом. Но я такой же критик Америки, как и её защитник. И я благодарен, что у меня есть возможность свободно и честно высказывать своему государству все претензии. Это очень ценно, и не у каждого человека есть такая возможность», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.