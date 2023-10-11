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Российско-американский футболист: в США детский спорт — это бизнес. Нужно платить

Российско-американский футболист: в США детский спорт — это бизнес. Нужно платить
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Российский защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв, который имеет американское гражданство, рассказал о состоянии детского спорта в США.

«Правда ли, что в Америке детский спорт – бесплатный? Не-не, это совсем не так. Тут это бизнес, нужно платить. У меня младшему брату сейчас восемь лет. Он с мамой и отчимом живёт на Аляске и там занимается хоккеем и футболом – и это платно. И недешёво. Ещё занимается карате, но бесплатно: помогают волонтёры.

Бывает, что в школе сильная команда по какому-то виду спорта, и тогда можно заниматься бесплатно в рамках учебного заведения, представлять его на соревнования, носить бомбер как в кино и стать звездой школы. Но так не везде.

Платные ли академии? В большинстве случаев – особенно если это клубная система «ЛА Гэлакси» или «Интер Майами» – академия бесплатная. Но до этого возраста ещё нужно дорасти и чтобы тебя взяли. Это юношеский уровень. А вот на детском нужно платить: в среднем в США родители платят от $ 800 до $ 2 тыс. в месяц за занятия спортом своего ребёнка. А если он в семье не один или зарплаты не высокие. Плюс стоимость жизни очень зависит от штата проживания», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.

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