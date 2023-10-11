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Кавазашвили: во времена СССР нынешний состав сборной России был бы третьим

Кавазашвили: во времена СССР нынешний состав сборной России был бы третьим
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил уровень игры нынешней сборной России с уровнем игроков сборной СССР, а также высказался о вратарях, вызванных на октябрьский сбор национальной команды.

«Советовать тренерскому штабу сборной России, кого вызывать из вратарей, я не могу. Я умнее их, что ли? Могу сказать, что сейчас самые сильные вратари нашей страны действительно вызваны в национальную команду, за исключением Акинфеева. Игорь не хочет уже играть, отказывается. Не знаю, кто в матче с Камеруном выйдет в качестве основного голкипера, у нас все футболисты одинаковые.

Могу сказать, что если бы этих игроков сборной России вызвали бы во времена СССР, то это был бы третий состав. Мог бы Максименко сейчас попасть в эту сборную? Вратари — это особая каста, сегодня у тебя получается, а завтра не идёт. Когда голкипер играет здорово постоянно, то я за ним наблюдаю и говорю, что этот вратарь достоин национальной команды. А у Максименко и остальных вратарей «Спартака» есть провалы», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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