КДК РФС оштрафовал Гончаренко на 50 тыс. рублей после игры с «Локомотивом»

Глава КДК Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был оштрафован на 50 тыс. рублей после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Команда «Урал» задержалась перед выходом на второй тайм на две минуты. Штраф 20 тыс. рублей. Гончаренко оштрафован на 50 тыс. рублей за выход за техзону в четвёртый раз за сезон», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом» прошёл 7 октября и закончился вничью со счётом 2:2. Екатеринбургский клуб в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 16 очков в 11 матчах.