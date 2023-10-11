Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: защитник «Спартака» Классен отказался от перехода в «Нефтчи» на правах аренды

Источник: защитник «Спартака» Классен отказался от перехода в «Нефтчи» на правах аренды
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний защитник московского «Спартака» Леон Классен мог перейти в азербайджанский «Нефтчи» на правах аренды в летнее трансферное окно, но решил отказаться от данного перехода. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, азербайджанский клуб пытался оформить сделку по аренде игрока в рамках договора о сотрудничестве между клубами, но Классен не стал рассматривать подобный вариант развития карьеры.

В текущем сезоне Классен провёл за «Спартак» три матча в Кубке России, в которых отметился двумя голами, а также один матч в рамках Российской Премьер-Лиги, где также успел отдать одну голевую передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.

Материалы по теме
Классен — о жесте после гола: типа — менталитет, в жизни не бывает всегда легко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android