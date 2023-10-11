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Россиянин в чемпионате Гибралтара: за час прохожу всю страну. Живу с видом на Марокко

Россиянин в чемпионате Гибралтара: за час прохожу всю страну. Живу с видом на Марокко
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Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал о жизни в небольшом государстве.

«Живу с видом на Марокко на базе сборной Гибралтара по регби. Они в основном тренируются утром и там не живут. Я и охранник – единственные на базе люди. Нет какой-то шикарной инфраструктуры, но в целом условия хорошие. Но мне много и не надо. Понимаю, что денег в футболе я много не заработаю и больше у меня получится в бизнесе. Продолжаю учиться, сейчас – удалённо в магистратуре. Это будет мой хлеб. А в футбол я играю не ради денег, а по любви.

А про Марокко действительно правда. Я живу на самом юге страны, у меня окна выходят на Африку, её видно через Гибралтарский пролив. Чтобы дойти до северной части, где граница с Испанией, потребуется час. Да, через всю страну можно пройти за час! Я много раз так ходил, потому что если нужно в Испанию, то я сажусь на автобус уже за границей Гибралтара, в городе Ла-Линеа.

Осязаема ли граница? Да, конечно. Если в Гибралтаре всё спокойно, уютно и тихо, и экономика из-за особенностей налогового законодательства очень сильная, то Ла-Линеа – один из самых опасных городов Европы. Потому что туда перевозят на катерах много наркотиков из Африки, и уже оттуда они расходятся дальше. Криминала там, соответственно, много. Вот такой контраст!» — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

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