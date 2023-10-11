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«Не то, что было в лучшие годы». Российский футболист в Гибралтаре высказался об РПЛ

«Не то, что было в лучшие годы». Российский футболист в Гибралтаре высказался об РПЛ
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Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Последние сезоны – это не то, что было в лучшие годы. Лет 10 назад или когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. А сейчас из РПЛ уехали многие легионеры, уровень упал.

Я хорошо вижу это по Гибралтару, где по регламенту на поле в одной команде должны выходить как минимум четыре игрока с гибралтарским паспортом. Тут местных футболистов совсем немного, население крошечное. Но такие правила. В итоге уровень падает, ведь своего парня они по-любому должны выпустить, даже обязаны. Будет ли он в таких условиях отдаваться по полной? Это к слову о легионерах, которые необходимы, чтобы прокачивать футбол», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

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