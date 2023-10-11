Российский футболист из США: 80% американцев всё равно, что происходит за пределами страны

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв, ранее выступавший в американской лиге МЛС, рассказал, что большинству населения США без разницы, что происходит за пределами их страны.

«Может, кого-то удивлю, но американцам по барабану, что я из России. И всегда так было. Мне кажется, Штаты принимают мигрантов с распростёртыми руками — даже сейчас, когда в мире непростое время. Негативят ли люди по поводу России? Я вообще этого не встречал. Ни в свой адрес, ни в адрес страны.

Мне кажется, 80% американцев вообще всё равно, что происходит за пределами США. Они озабочены исключительно своими проблемами. Когда я говорил, что еду в Гибралтар, многие даже не знали, что это и где. Даже не слышали!» — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.