Вдова Ярцева: корю себя за смерть сына 16 лет, страдаю, плачу

Любовь Ярцева, вдова известного футболиста и тренера московского «Спартака» Георгия Ярцева, рассказала о вероятных причинах гибели их сына, Александра Ярцева.

«Убийство могло быть связано с машиной, которую собрался покупать сын? Конечно. Эта машина обрекла меня на страдания до конца жизни. Саше должно было исполниться 35 лет, и мы решили подарить ему автомобиль. До этого я чисто по‑женски дарила авто не сыну, а невестке, чтобы возила внучку. Всё равно ведь в семью, думала. Затем сын развёлся, и мы решили, что пора и ему сесть за руль.

Муж любил делать подарки заранее, и я его за это шутливо упрекала: «Когда наступит дата, обнимешь, — и всё?». Уговорила держать сюрприз в тайне. А сын, не зная, сам заказал машину. У него уже были права. Снял со счёта деньги, ему доставили что‑то не то, вокруг этого и развернулся ужас. День рождения у Саши в марте. В феврале его не стало. Корю себя страшно 16 лет, страдаю, плачу. Отдала бы всё за шанс что‑то изменить, но его не будет», — приводит слова Ярцевой «Матч ТВ».

Напомним, Александр Ярцев работал детским тренером в образовательной системе «Спартака» на протяжении восьми лет. В феврале 2007 года он был убит в своей квартире. Следствие склонялось к бытовому характеру преступления. Виновные до сих пор не найдены.