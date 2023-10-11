Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте рассчитывает на трёхлетний контракт с «Наполи» с зарплатой € 8 млн в год

Конте рассчитывает на трёхлетний контракт с «Наполи» с зарплатой € 8 млн в год
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший наставник «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте в случае своего назначения на пост главного тренера «Наполи» хочет получать не менее € 8 млн в год. Об этом сообщает Tutto Napoli.

По информации источника, бывший тренер национальной команды рассчитывает на трёхлетний контракт. Отмечается, что Конте является приоритетным вариантом для президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Альтернативный вариант — приглашение хорватского специалиста Игора Тудора, покинувшего «Марсель» в конце июня этого года.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. В данный момент «партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков за восемь туров. В воскресенье, 8 октября, команда в родных стенах проиграла «Фиорентине» (1:3). Недавно Гарсии дали три матча на исправление ситуации.

Материалы по теме
Романо: «Наполи» предложил Конте возглавить клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android