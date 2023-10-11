Нгамалё рассказал, как в сборной Камеруна отнеслись к бутсам Ондуа с российским флагом
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамалё поделился информацией о том, как в африканской команде отнеслись к бутсам защитника Гаэля Ондуа с российским флагом.
«Все абсолютно нормально к этому отнеслись. Он же наполовину русский, в этом не было ничего такого. Гаэль очень хорошо говорит на русском. Он доказал нам, что ваш язык не такой уж и сложный, что выучить его реально», — приводит слова Нгамалё «РИА Новости Спорт».
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завтра, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
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