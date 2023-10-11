Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Тилеманс хочет покинуть «Астон Виллу» после ссоры с Эмери

Источник: Тилеманс хочет покинуть «Астон Виллу» после ссоры с Эмери
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс намерен покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Унаи Эмери, сообщает Fottball Insider.

По информации источника, футболист недоволен своей ролью в команде. Тилеманс хочет покинуть клуб уже в январское трансферное окно из-за натянутых отношений с Эмери, о чём игрок уже уведомил своё окружение.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Юри принял участие во всех восьми турах, однако ни разу не вышел в стартовом составе. Всего за клуб из Бирмингема бельгиец сыграл в 13 встречах и не отметился результативными действиями.

Напомним, 26-летний футболист пополнил состав «Астон Виллы» минувшем летом.

С «Лестером» полузащитник выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 он отыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Эмери: «Астон Вилла» была неэффективна, но в итоге забила гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android