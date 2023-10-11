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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварда «Лейпцига» Опенда

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварда «Лейпцига» Опенда
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Нападающий «Лейпцига» Луа Опенда следующим летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на подписание форварда всерьёз нацелился «Манчестер Юнайтед». «Лейпциг» готов расстаться с бомбардиром не раньше июня. Отмечается, что за 23-летним футболистом также следят «Челси» и «Ливерпуль».

Опенда присоединился к «Лейпцигу» минувшим летом. В текущем сезоне нападающий провёл за «быков» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу.

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