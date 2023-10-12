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За лучшего бомбардира Бундеслиги Гирасси планируют побороться «Фулхэм» и «Ноттингем»

За лучшего бомбардира Бундеслиги Гирасси планируют побороться «Фулхэм» и «Ноттингем»
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на нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси претендует ещё несколько клубов английской Премьер-лиги — «Фулхэм» и «Ноттингем». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в контракте гвинейского нападающего со «швабами» имеется пункт о сумме отступных, равной € 20 млн.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провёл за «швабов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн. Недавно Гирасси установил рекорд чемпионата Германии, забив 13 мячей за семь туров.

Ранее сообщалось об интересе к гвинейцу со стороны ещё нескольких клубов АПЛ.

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