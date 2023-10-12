«Если Россия проиграет — не страшно». Бубнов — о предстоящем матче с Камеруном

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Камерун. Встреча состоится сегодня, 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Камерунскую сборную исторически отличает хорошая атлетическая подготовка, вне зависимости от уровня мастерства футболистов. Но сейчас у них сильная конкуренция на большинстве позиций. Сборная симпатично выглядела на чемпионате мира, обыграла Бразилию.

Отсутствие двух лидеров, Эрика Шупо-Мотинга из «Баварии» и Андре Замбо Ангиссы из «Наполи», конечно, понизит уровень мастерства гостей, но их есть кем заменить. Абубакар сейчас один из лидеров в гонке бомбардиров турецкого чемпионата, а ведь именно он принёс африканцам победу над Бразилией. Плюс в составе есть Онана, выступающий за «Манчестер Юнайтед». Камерун будет фаворитом. Вопрос в том, насколько мотивированными приехали африканцы в Россию.

У нашей сборной в последнее время очень скромные успехи. Команда Карпина не смогла обыграть ни Катар, ни Иран, которые также принимали участие в последнем чемпионате мира. Интересно, как будет выглядеть состав, с учётом приглашённых звёзд из европейских чемпионатов.

Если Россия проиграет — не страшно. Вопрос в том, как? Крупное поражение вызовет очередную волну критики. Главное, что игра покажет, в каком состоянии мы находимся на фоне сильного соперника», — приводит слова Бубнова Sportbox.