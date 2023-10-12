Сборная России играет с участником ЧМ-2022! Забьёт ли команда Карпина вратарю «МЮ»? LIVE

Встречаемся с Камеруном в третий раз в истории.

Сегодня, 12 октября, состоится товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

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Россия и Камерун встречались дважды в истории. И если товарищеский матч 2011 года не запомнился чем-то особенным (0:0), то игра на ЧМ-1994 определённо точно стала монументальной. Не только из-за счёта 6:1 в пользу команды Павла Садырина, но и потому что Олег Саленко сделал пента-трик в ворота африканцев. После этого форвард вошёл в историю как:

лучший бомбардир ЧМ-1994 (шесть голов – вместе с Христо Стоичковым; ещё один забил Швеции);

единственный лучший бомбардир ЧМ, чья команда не вышла из группы;

рекордсмен по числу голов в одном матче ЧМ.

Стоит отметить, что с африканскими сборными Россия встречается нечасто. Всего было девять таких случаев, и дважды – как раз с Камеруном. Интересно, что и второй соперник по октябрьским матчам представляет чёрный континент – это сборная Кении. Кстати, она, как и сборная России, отстранена от официальных матчей.

А вообще состав Камеруна – топ! Но, к сожалению, из-за проблем со здоровьем на поле точно не появятся нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг и хавбек «Наполи» Андре Замбо Ангисса. Зато есть вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана и Гаэль Ондуа – защитник «Серветта», имеющий российский паспорт. Кстати, а главный тренер камерунцев Ригобер Сонг играл на том самом ЧМ-1994 (но не с Россией – отбывал дисквалификацию после удаления с Бразилией). Фактурно!