Бубнов: в матче России с Камеруном идеальной парой защитников будут Джикия и Осипенко

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе защитников национальной команды России на товарищеский матч со сборной Камеруна. Встреча состоится сегодня, 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Если Карпин не будет отказываться от традиционной схемы в два центральных защитника, то идеальной парой будут Джикия и Осипенко. Евгеньев и Солдатенков сыграны, но сейчас они выглядят хуже, особенно, если принимать во внимание последнюю игру «Крыльев Советов» с «Пари НН» в РПЛ. При трёх центральных появление на поле Солдатенкова выглядит обоснованным.

На краях обороны могут выйти Волков и Сильянов. Защитник «Краснодара», если будет и дальше играть на том же высоком уровне, то быстро переберётся в топовый европейский чемпионат. Выбор в пользу игрока «Локомотива» не так очевиден, но ему хочется отдать предпочтение из-за внушительных габаритов, которые пригодятся с атлетичными африканцами», — приводит слова Бубнова Sportbox.