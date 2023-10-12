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Скалони: пауза у Месси перед играми в ноябре не сильно повлияет на сборную Аргентины

Скалони: пауза у Месси перед играми в ноябре не сильно повлияет на сборную Аргентины
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о том, беспокоит ли его отсутствие матчей в клубе у Лионеля Месси перед играми отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ноябре. Сезон в МЛС для форварда закончится 22 октября из-за непопадания «Интер Майами» в плей-офф. Аргентина же встретится с Уругваем дома в ночь на 17 ноября и в гостях с Бразилией в ночь на 22 ноября по московскому времени.

«Что касается национальной сборной, то Месси он будет активен до следующих отборочных матчей чемпионата мира в ноябре, так что это сильно на нас не повлияет. После у него будет заслуженный отпуск, а затем он вернётся к тренировкам со своей командой, но планы сборной это не сильно нарушает», — приводит слова Скалони ESPN.

В ближайших отборочных матчах Аргентина сыграет с Парагваем дома 13 октября в 2:00 мск и в гостях с Перу 18 октября в 5:00 мск.

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