«МЮ» хочет продлить контракты с Ван-Биссака и Линделёфом, будущее Марсьяля под вопросом

«Манчестер Юнайтед» готов инициировать продление контрактов с двумя защитниками: 25-летним Аароном Ван-Биссака и 29-летним Виктором Линделёфом, сообщили источники ESPN. При этом руководство клуба не торопится принимать решение по 27-летнему нападающему Антони Марсьялю.

Контракт Ван-Биссака истекает в конце сезона, но у «МЮ» есть возможность продлить его до 2025 года. Клуб намерен воспользоваться этой опцией, а также собирается начать переговоры о новом долгосрочном контракте.

Линделёф находится в похожей ситуации. У него есть контракт с манкунианцами до конца сезона с возможностью его продления ещё на год. «МЮ» планирует использовать этот вариант и оставить шведа до лета 2025-го.

«Манчестер Юнайтед» также может продлить на год контракт с Антонио Марсьялем по окончании текущего сезона. Однако в клубе хотят посмотреть за его выступлениями до лета. В прошлом сезоне форвард из-за травм принял участие только в 11 матчах АПЛ.

Источник сообщил ESPN, что «МЮ» был готов отпустить Марсьяля летом, но единственное реалистичное предложение поступило от клуба из Саудовской Аравии. Француз отклонил возможность начать переговоры по поводу этого перехода.

Также в «МЮ» рассчитывают, что испанский защитник Серхио Регилон будет доступен для участия в гостевом матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед», который пройдёт 21 октября. Он пропустил последние четыре игры манкунианцев из-за проблем с мышцами бедра.

Наконец, защитнику «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану предстоит пройти обследование на следующей неделе. Он пропустил последний матч команды с «Брентфордом» из-за проблем со здоровьем, которые клуб назвал незначительными.

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