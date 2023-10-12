Кузяев: победа Камеруна над Бразилией на ЧМ-2022 о многом говорит

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказал мнение о ближайшем сопернике национальной команды — сборной Камеруна.

— Сегодня (во вторник. — Прим. «Чемпионата») у нас уже было собрание по сопернику. Мы разобрали некоторые моменты и нюансы и уже имеем представление об игре сборной Камеруна. У ребят из «Гавра» не спрашивал об этой команде, но, я думаю, все примерно понимают её уровень. Ребята там физически крепкие, принимали участие в чемпионате мира. Победа над Бразилией о многом говорит. Есть именитые футболисты: Шупо-Мотинг, Онана из «Манчестер Юнайтед». Так что матч будет очень интересный. Рад, что РФС удалось найти нам такого сильного соперника», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»