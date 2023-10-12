Матыцин заявил, что отмена решения о допуске россиян бьёт по доверию к УЕФА

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение УЕФА отменить допуск сборных команд России среди игроков не старше 17 лет говорит о том, что международным спортивным организациям не всегда можно доверять.

«Мы надеялись, что было принято принципиальное решение, которое открывало возможность для участия наших спортсменов, пусть пока только до 17 лет, в международных соревнованиях. Но, видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию. Это ещё раз говорит об очень тяжёлом времени жёсткой политизации спорта, международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными. Будем продолжать укреплять нашу национальную систему и учитывать этот опыт горьких ошибок, который указывает на то, что позициям международных организаций не всегда можно доверять», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, ранее на этой неделе УЕФА объявил об отмене решения по допуску сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований под своей эгидой.