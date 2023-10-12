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Кого отстраняли в футболе, кроме сборной России: Югославия, Мексика, ЮАР, Северная Корея, Чили, Пакистан, Зимбабве

ФИФА и УЕФА банили не только Россию. Как проводили время другие отстранённые сборные
Георгий Илющенко
ФИФА и УЕФА банили не только Россию
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Национальная команда ЮАР жила без футбола 35 лет!

Весной 2022 года сборная России должна была сыграть в стыках к ЧМ-2022, а «Спартак» — в 1/8 Лиги Европы. ФИФА и УЕФА решили иначе, отстранив обе команды после обострения геополитической обстановки в Европе.

С тех пор российские клубы вне еврокубков, а сборная катает только товарняки: сыграли на выезде с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном, Узбекистаном (по 0:0), Ираном (1:1), Катаром (1:1) и дважды с Египтом U23 (1:1, 1:2), а также в Петербурге с Ираком (2:0).

Совсем скоро пройдут встречи аналогичного характера, но с африканцами: 12 октября с Камеруном на московской «ВТБ Арене» и 16 октября с Кенией в турецкой Анталье.

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А чем занимались другие забаненные сборные, когда их отстраняли от официальных игр?

Сборная ЮАР (1957–1992 гг.)

Рекордная по времени дисквалификация принадлежит южноафриканцам, а вероятность, что кто-нибудь повторит её, невелика. Причина столь длительного отстранения банальна — политика апартеида, он же режим массовой дискриминации и принудительное разделение людей по расовому признаку.

Происходящее в ЮАР завершилось лишь с приходом к власти Нельсона Манделы в 1994 году. Сборную вернули в футбол за пару лет до падения режима, когда она сыграла три товарняка с Камеруном и поучаствовала в квалификации к ЧМ-1994. На турнир команда не пробилась, зато спустя два года приняла Кубок Африки и выиграла Евро.

Сборная ЮАР на Кубке Африки 1996 года

Сборная ЮАР на Кубке Африки 1996 года

Фото: Gallo Images/Getty Images

Во время 35-летней паузы южноафриканцы в футбол не играли, потому что с ними вообще никто не хотел встречаться. Их выгнали не только из ФИФА, но и из Африканской конфедерации.

Сборная КНДР (1969–1970 гг.)

Северокорейцы должны были сыграть в отборе к ЧМ-1970, однако угодили в одну группу к ненавистному для них Израилю и устроили забастовку. Что поделать, решение партии.

Бывший глава КНДР Ким Ир Сен

Бывший глава КНДР Ким Ир Сен

Фото: Forrest Anderson/Getty Images

В ФИФА не оценили демарш и дисквалифицировали сборную — но лишь на время отбора. Хотя по факту перерыв между матчами Северной Кореи составил шесть с половиной лет — от последнего товарняка с Китаем U23 в декабре-1966 до старта отборочного турнира к ЧМ-1974, где в соперниках Израиля уже не было, зато были дружественные или нейтральные Иран, Сирия и Кувейт.

Сборная Афганистана (1984–2003 гг.)

Второй по продолжительности бан впаяли афганцам. В 1984-м, спустя пять лет после ввода в страну советских войск, Афганистан оказался абсолютно отрезан от футбола почти на двадцатилетие. За всё это время сборная не сыграла ни одного матча, а в 1996-м правительство и вовсе отменило футбол даже для местных.

В 2021-м Афганистан вновь взбудоражил ФИФА, когда новое правительство запретило женщинам заниматься многими делами, включая спорт. В результате из страны в Катар эвакуировали около сотни футболистов и футболисток.

Тем не менее мужская сборная до сих пор катает выездные товарняки: один с Вьетнамом в 2022-м и пять в 2023-м — с Филиппинами, Ираном, Кыргызстаном и два с Бангладеш.

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Сборная Мексики (1990–1992 гг.)

Мексиканцы в 1988 году попались на мошенничестве по время молодёжного ЧМ, переписывая игрокам возраст. Обман вскрылся, и под раздачу попали команды вообще всех возрастов — в том числе взрослая: всем им выписали бан на два года. Так, сборная пролетела мимо ЧМ-1990, хотя на предыдущем турнире допрыгнула до четвертьфинала.

В отличие от ЮАР и КНДР, Мексика активно проводила товарищеские матчи и в период бана: когда стартовала квалификация ЧМ-1994, мексиканцы сыграли аж 31 раз! Обойдёмся без перечисления всех соперников. Отметим лишь, что сыграли со сборными СНГ и России в 1992-м: 4:0, 1:1 и 0:2. За россиян в победном матче, к слову, забил Валерий Карпин.

Мексика была вне основного футбола не по политическим причинам, поэтому сыграть с ней были рады абсолютно все: и Германия с Бельгией, и Бразилия с Аргентиной.

Сборная Чили (1989–1996 гг.)

Сразу же важное уточнение — дисквалификация касалась исключительно ЧМ, на Кубках Америки чилийцы по-прежнему выступали.

Благодарить за отстранение стоит вратаря Роберто Рохаса. По ходу гостевой отборочной игры ЧМ-1990 с Бразилией фанаты кинули на поле петарду, и та приземлилась рядом с кипером. Что же было дальше? Вратарь начал валяться и корчиться от боли? Хуже!

Рохас достал из перчаток заранее заготовленную бритву и полоснул ей себе по лицу, чтобы бразильцев и их наглых фанатов забанили. А получилось наоборот.

Роберто Рохас

Роберто Рохас

Фото: Getty Images

Рохас поймал пожизненную дисквалификацию, а Чили отстранили не только от отбора на ЧМ-90, но и от следующего подобного турнира. Всё это не помешало Бразилии и чилийцам в 1990-м обменяться домашними товарняками.

В паузе между отборами сборная Чили отыграла 36 товарищеских матчей, в том числе с Испанией, Ирландией и другими европейцами, а также поучаствовала в трёх Кубках Америки. Так что недостатка игровой практики точно не было.

Сборная Югославии (1992–1996 гг.)

Пожалуй, самая знаковая история отстранения футбольной сборной. Югославы отобрались на Евро-1994 и уже прилетели в Швецию, где вскоре стартовал турнир. Но уже без Югославии, так как ФИФА и УЕФА дисквалифицировали сборную из-за войны на Балканах.

Более того, шведы натурально издевались над прибывшими на Евро югославами: сначала отключили им свет, а следом и вовсе раньше времени выгнали из гостиницы — пришлось несколько дней ютиться в аэропорту, поскольку югославским самолётам запретили летать над Швецией.

Сборная Югославии перед Евро-1992

Сборная Югославии перед Евро-1992

Фото: imago sportfotodienst/TASS

Вместо Югославии на турнир пригласили датчан, которые сенсационно забрали титул. А самих югославов тем временем беспокоил совсем не футбол, ведь страну раздирали внутренние конфликты.

Оттепель произошла только в декабре-1994, когда Югославия сыграла выездные товарняки с Бразилией (0:2) и Аргентиной (0:1). Принять гостей удалось в следующем году: Уругвай (1:0) и Россию в Белграде (1:2). И да, здесь также один из мячей забил Карпин. Также в 1995-м югославы посетили Грецию (2:0), Сальвадор и Мексику (по 4:1).

Уже в 1996 году Югославию вернули в мировой футбол, и она поучаствовала в квалификации ЧМ-1998, в итоге пробившись туда и дойдя до 1/8 финала: голландцы забили решающий мяч лишь на 90+2-й минуте.

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Сборная Ирана (2006–2007 гг.)

В ноябре 2006-го иранское правительство вмешалось в футбол и самовольно убрало с поста президента местной федерации Мохаммеда Дадгана, за что ФИФА выписала стране дисквалификацию. Испытательный срок не помог — его попросту проигнорировали.

Вообще, для простых иранцев футбол был совсем не актуален: казнили более двухсот человек, включая несовершеннолетних. Тем не менее сборная в первой половине 2007-го откатала девять товарняков, в том числе с Беларусью и Мексикой, и дождалась разбана перед Кубком Азии, куда квалифицировалась ещё до дисквалификации. На турнире иранцы добрались до четвертьфинала, уступив там по пенальти Южной Корее.

Сборная Ирака (2008–2009, 2009–2011 гг.)

К погружённому с 2003 года в очередную войну Ираку ФИФА применила санкции лишь в 2008-м, когда ваххабиты распустили местный олимпийский комитет и федерации всех видов спорта.

Несмотря на это, иракские футболисты выступили на Кубке конфедераций – 2009 в ранге победителей Кубка Азии – 2007, а до него с декабря 2008-го по июнь 2009-го отбегали пять выездных товарняков: с Катаром, ОАЭ, Южной Кореей, Саудовской Аравией и Польшей. Войска последних, к слову, участвовали во вторжении в Ирак.

Ирак на Кубке конфедераций — 2009

Ирак на Кубке конфедераций — 2009

Фото: AMA/Getty Images

После турнира иракцев вновь забанили, чтобы разбанить только перед Кубком Азии – 2011. За этот промежуток команда провела 14 товарищеских встреч, и все — не с самыми сильными оппонентами: Палестина (дважды), Иордания, ОАЭ, Индия, Катар (дважды), Кувейт, Сирия, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Азербайджан и Китай.

Сборная Нигерии (октябрь 2010-го)

Да, вы правильно поняли: дисквалификация продлилась всего месяц. Нигерийские политики вмешались в дела футбольной федерации и нарвались на бан, а вскоре осознали ошибку и дали заднюю. Отстранение продлилось 26 дней. Команда за это время даже сыграла товарищескую нулевую ничью в гостях у Ирана.

Сборная Сирии (2011–2013 гг.)

В августе 2011-го в Сирии началась гражданская война, и продолжается она до сих пор. Несмотря на это, сирийцы вернулись в официальный футбол летом 2015-го, когда вынесли Афганистан 6:0 в отборе к ЧМ-2018.

Во время паузы сборная не скучала и сыграла 13 товарняков, пусть и не самых статусных: с Малайзией, Оманом, Иорданией, Ливаном, Кувейтом, Палестиной и, внимание, Казахстаном.

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Сборная Пакистана (2017–2018 гг.)

Здесь причина та же, что и у нигерийцев, только отстранение было в силе гораздо дольше. А ещё пакистанцы во время дисквалификации ни с кем не играли. Примечательный факт: забанили не только сборную и клубы, но и футболистов с гражданством Пакистана, которым запретили выступать везде, кроме как на родине.

Правда, перерыв продлился не два, 3,5 года — между отборочной игрой ЧМ-2018 с Йеменом в марте 2015-го до Азиатских игр в сентябре 2018-го, где Пакистан слил три из четырёх встреч. Беспокойств в стране хватало и без спорта — например, случались теракты.

И это ещё не всё. В апреле 2021-го местную футбольную федерацию захватили протестующие, а ФИФА вновь ввела санкции. С тех пор команда съездила в Непал, на Мальдивы, Маврикий и в Кению, а также приняла Джибути. Как сыграли? Пять товарищеских поражений.

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Сборные Кении и Зимбабве (2022 — н.в.)

Эти страны идут в связке — как для ФИФА, так и для Африканской конфедерации. И да, снова в деле политическое вмешательство. И в Найроби, и в Хараре разогнали футбольные федерации, посадив вместо них назначенных правительством чиновников. Не обошлось и без присвоения государственных средств.

Зимбабвийцы с тех пор не играли, а вот кенийцы провели в 2022-м, уже после отстранения, шесть товарняков: по два с Угандой, Руандой и Мали. Ну а в 2023-м — пять: с Ираном, Пакистаном, Маврикием и Южным Суданом. 16 октября Россия присоединится к данной компании.

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