Дель Пьеро: раньше футбол был веселее. Сейчас защитникам почти нельзя никого касаться

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал, как изменился футбол за последнее время.

«Оборона имеет решающее значение, и в Италии мы превратили её в искусство.

Но теперь всё иначе – у защитников почти нет пространства для манёвра, им практически нельзя касаться других игроков. Раньше футбол был веселее», – приводит слова Дель Пьеро Marca.

Экс-форвард выступал за «Ювентус» на протяжении 19 лет (с 1993 по 2012 год). Итальянец был капитаном своей команды.