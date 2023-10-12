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Дель Пьеро: раньше футбол был веселее. Сейчас защитникам почти нельзя никого касаться

Дель Пьеро: раньше футбол был веселее. Сейчас защитникам почти нельзя никого касаться
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал, как изменился футбол за последнее время.

«Оборона имеет решающее значение, и в Италии мы превратили её в искусство.

Но теперь всё иначе – у защитников почти нет пространства для манёвра, им практически нельзя касаться других игроков. Раньше футбол был веселее», – приводит слова Дель Пьеро Marca.

Экс-форвард выступал за «Ювентус» на протяжении 19 лет (с 1993 по 2012 год). Итальянец был капитаном своей команды.

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