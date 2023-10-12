Андрей Пятницкий: Камерун участвует во всех турнирах, а уровень сборной России падает

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Камеруна.

«Камерун — своеобразная команда, но одна из самых перспективных из Африки. Если вспоминать матч на чемпионате мира 1994 года, то запомнилось, что там играл всемогущий Роже Милла.

Мне кажется, что в матче сборных России и Камеруна будет результативная ничья. Надо понимать, что уровень сборной России падает, потому что она не играет серьёзные матчи. А Камерун везде принимает участие. Но игроки поборются — будет ничья», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.