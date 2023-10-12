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Андрей Пятницкий: Камерун участвует во всех турнирах, а уровень сборной России падает

Андрей Пятницкий: Камерун участвует во всех турнирах, а уровень сборной России падает
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Камеруна.

«Камерун — своеобразная команда, но одна из самых перспективных из Африки. Если вспоминать матч на чемпионате мира 1994 года, то запомнилось, что там играл всемогущий Роже Милла.

Мне кажется, что в матче сборных России и Камеруна будет результативная ничья. Надо понимать, что уровень сборной России падает, потому что она не играет серьёзные матчи. А Камерун везде принимает участие. Но игроки поборются — будет ничья», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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