Тарханов: Головин был бы главной фигурой матча Россия — Камерун

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Камерун — самый сильный соперник на данный момент, участник чемпионата мира. Правда, там не будет играть нападающий из «Баварии» (Эрик Шупо-Мотинг. — Прим. «Чемпионата»), но всё равно там хорошая команда.

По итогам этой встречи, конечно, можно определить наш уровень, куда двигаться и кто может в сборной играть. Думаю, что Головин был бы главной фигурой матча, если бы не выбыл из-за травмы.

Кто победит? Мы принимаем дома, шансы у команд 50 на 50. Сложно сказать, кто фаворит. Так как у нас будет больше желания, мы фавориты», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.