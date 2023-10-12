Кузяев: есть большой плюс в том, что я один во Франции

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев признался, что хорошо переносит одиночество в чужой стране.

«Совершенно не тяжело. Всё-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и нет времени скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и посвятить больше времени саморазвитию.

Мне нравится изучать языки. Читаю, занимаюсь с преподавателями. Могу какие-то интересные матчи посмотреть — европейские или российские, в первую очередь с участием «Зенита». Сейчас не проблема найти в интернете любую трансляцию», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.