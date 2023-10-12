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Созин: в игре с Камеруном мне нужна настоящая сборная России, а не экспериментальная

Созин: в игре с Камеруном мне нужна настоящая сборная России, а не экспериментальная
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем матче между сборными России и Камеруна.

«Сегодня от сборной я больше всего хочу увидеть основной состав. Мне надоели эти эксперименты, прикидки на будущее, состав без тех, кому за 30 лет… Сегодня у России серьёзный соперник. Впервые после матча с Хорватией мы играем с действительно очень сильной командой и можем посмотреть, чего стоила бы наша сборная, если бы играла матчи отбора Евро. Настоящая сборная, а не экспериментальная. С Камеруном нужна именно она. Надеюсь, Карпин это понимает.

Что касается результата, то мне важно, чтобы у сборной сегодня было желание, чтобы они рвались за победой, чтобы была полная отдача. Если мы это увидим, то результат отойдёт на второй план. Это важнейшая игра, и она многого стоит. Достаточно посмотреть, сколько людей будет на матче, чтобы это понять», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Товарищеская игра между сборными России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Встречу примет «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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