Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча сборной России с Камеруном

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча сборной России с Камеруном
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Камеруном.

«Игра сборной всегда знаковое событие, тем более дома. Давно не играли с таким соперником. Надеюсь, что зритель придёт. Не знаю, правда или нет, что будет 20 тысяч. Акустика тут хорошая, всё будет нормально», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 12 октября, пройдёт товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android