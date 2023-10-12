Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча сборной России с Камеруном

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Камеруном.

«Игра сборной всегда знаковое событие, тем более дома. Давно не играли с таким соперником. Надеюсь, что зритель придёт. Не знаю, правда или нет, что будет 20 тысяч. Акустика тут хорошая, всё будет нормально», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 12 октября, пройдёт товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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