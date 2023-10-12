Экс-футболист «Вест Хэма» Кевин Нолан: Азар мог бы ещё поиграть за «молотобойцев»

Бывший игрок «Вест Хэм Юнайтед» Кевин Нолан, на текущий момент занимающий должность первого тренера команды, поделился мнением относительно завершения профессиональной карьеры экс-футболиста «Челси» Эдена Азара.

«Я бы хотел, чтобы в «Вест Хэме» играл Азар периода «Челси». Уверен, что если бы он захотел, то мог бы попробовать свои силы здесь. Конечно же, я был бы готов к этому. Не знаю, что на этот счёт думает главный тренер команды, но я бы точно хотел, чтобы он попробовал поиграть за нас.

Думаю, он расстроен тем, что в 32 года ушёл на пенсию. Было так много подобных случаев, я помню, когда также делал Пол Скоулз. Но затем ему позвонил сэр Алекс Фергюсон, и он сказал: «О да, я вернусь». Думаю, нечто подобное может произойти с Азаром, потому что, вероятно, найдётся тот, кто скажет ему: «Приходи и играй за нас хотя бы полгода», — приводит слова Нолана talkSport.