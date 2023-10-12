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Глава РПЛ Алаев: давно не испытывал таких эмоций на матче сборной России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал победу сборной России в матче с Камеруном (1:0).

«Давно не испытывал таких эмоций на матче сборной. Хотел бы поздравить всех, Валерия Георгиевича в первую очередь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).